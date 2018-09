Critican a las Kardashian por buscar asistentes que no cobren por su trabajo

Consideradas como una de las familias más exitosas, polémicas y adineradas de la industria, las Kardashian – Jenner han sabido ganarse el cariño de los fans. Varios de sus seguidores harían lo que fuera por conocerlas e incluso por trabajar con ellas (o para ellas).

Sin embargo, las hermanas han llevado el apoyo de sus admiradores demasiado lejos. El sitio web de Entertainment Careers publicó una vacante para la empresa Jenner Communications, que le pertenece a las socialités. De acuerdo con el comunicado, ellas están buscando a jóvenes interesadas en trabajar en su empresa.

Este podría ser el empleo soñado para muchos, claro, siempre y cuando estén dispuestos a hacerlo ¡gratis!

El documento explica que se trata de una “pasantía” diseñada para adolescentes (que aún estén en el colegio) y que estén dispuestos a hacer tareas como: ir al supermercado, hacer mandados, ayudar con las mascotas, organizar, archivar, ayudar con el cuarto de los niños, sus juguetes, envolver regalos y más. Todo esto sin derecho a cobrar un salario.

So the Kardashians can’t seem to find the money to pay their interns huh pic.twitter.com/lUVCH52flK

Saw this on reddit but the kardashians really out here hiring upaid interns to do the same work as a personal assistant for “college credit” pic.twitter.com/2FiXelpHUu

— singabee (@yungxsinger) September 23, 2018