Edwin Luna vive una nueva etapa gracias a “La Academia”

Este 7 de octubre se llevará a cabo la final de La Academia y el ganador se hará acreedor a un premio económico de un millón de pesos.

Con la conducción de Adal Ramones e invitados especiales, la gala de cierre del programa dejará atrás la competencia directa con La Voz… México, que recién inició por Televisa.

Silvia (Michoacán), Dalia (Tijuana), Alexis (Chiapas), Paola (Guatemala) y Katheryn (Honduras) son los finalistas que se enfrentarán en la gala.

Edwin Luna, juez del reality, en entrevista con Publinews México señaló que lo más difícil está por venir.

"Me siento muy agradecido con TV Azteca por la invitación y oportunidad de ser parte de este proyecto. Tanto de manera personal, como profesional, me ha permitido tener un crecimiento y un nuevo aprendizaje. Los muchachos tienen mucho talento, pero ya dependerá de ellos seguir, porque ya no habrá un director, un maestro o críticos, sino tendrán que enfrentarse al público", señaló.

¡Para adelante!

En su faceta como juez, reveló que el ganador tendrá que asumir las críticas de manera positiva.

"Pasé por eso, sufrí como ellos lo están sufriendo. Muchas veces he sido criticado y sigo siendo criticado, es algo que no se quita en esta carrera, porque cada vez crece la exposición; además, siempre hay gente en contra y a favor. Deben aprender de todo lo que están viviendo, y aprovechar al máximo cada momento".

Agregó que, como juez, hay que tener una sensibilidad y respeto, "tienes que saber combinar el ser honesto y sincero, pero al mismo tiempo motivador, no herirlos (…) Es complicado, pero a veces por más que quieras cuidar las palabras, pues sí lastimas, porque no están preparados para recibir tus comentarios, pero es una preparación para todo lo que van a vivir en el exterior".

Enfatizó que los realities shows son plataformas que impulsan a nuevos talentos, por eso está a favor de su continuidad.

"Son plataformas importantes, por ejemplo los finalistas van a tener una disquera, ¡en automático! Yo cómo deseaba que así hubiera sido para mí, porque tuve que sacrificar muchas cosas para poder atraer la atención de una disquera. Para ellos será un poco más sencillo, no fácil, porque pueden tener la mejor disquera del mundo, pero si ellos no saben desempeñar bien su trabajo, una disquera no les podrá ayudar mucho y su carrera se truncará".

Tuvo ese sueño

Durante la entrevista, recordó la forma en que hace unos años intentó ingresar a La Academia, pero no fue aceptado.

"En algún momento intenté ser parte de La Academia y me dijeron que no tenía madera, que buscara otra oportunidad en otro lugar; así que en el momento en que Dios lo decidió llegó La Academia a mi vida, pero de una manera distinta".

El líder y vocalista de La Trakalosa estrenará sencillo la próxima semana, y dijo, le gustaría quedarse en TV Azteca.

"Hay propuestas de TV Azteca para nuevos proyectos a corto plazo. Me encantaría quedarme un tiempo, porque estoy disfrutando mucho esta etapa, es una empresa que me trata como familia. Creo que habrá un antes y después de La Academia para Edwin Luna".