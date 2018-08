Adal Ramones revela los secretos de su “eterna juventud”

El conductor mexicano Adal Ramones reveló que, a sus 56 años, luce un rostro jovial gracias a una serie de compromisos personales que se ha impuesto para cuidar su salud, ya sea que esté frente a las cámaras, actuando en el teatro o descansando en casa.

“Nunca fumé, pues el humo del tabaco te va acabando el rostro. Nunca le metí a las drogas y las veces que he tomado una copita es de vez en cuando y social, o sea que me he portado muy bien”, le declaró Ramones a un grupo de periodistas mexicanos.

El presentador de "La Academia" reveló que también se unta una crema por la mañana y por la noche. “Cada vez que hago teatro me pongo bloqueador solar, lo cual es muy importante porque estás frente a las luces. Al salir de casa debería ser una regla para que todo el mundo se ponga bloqueador solar”, indicó.

Recordó que cuando comenzó a usarlo notó la diferencia, ya que la luz de la calle afecta tanto como la de casa y los reflectores del foro.

Y después del teatro @ObraDosMasDos y #LaAcademia Unos merecidos días en la playa! pic.twitter.com/GsOc5B85cq — Adal Ramones (@AdalRamones) July 31, 2018

A casi un año de haber contraído nupcias con Karla de la Mora, el conductor y comediante comentó que todavía no esperan hijos; sin embargo, ninguno de los dos descarta esa posibilidad.

“Ojalá sí podamos agrandar la familia. Tengo dos hijos, Paola y Diego, pero siempre me quedé con ganas de tener más”, confesó el conductor de "La Academia", reality musical en el que participa la guatemalteca Paola Chuc.

Adal ha publicado varias fotografías en Instagram celebrando que a principios de agosto se cumple el primer aniversario de boda con Karla.

"Este domingo 5 de agosto, será nuestro 1er aniversario. Rápido qué pasa el tiempo, ¡y más si estás feliz", escribió en la red social.

Karla también publica de manera frecuenta fotografías junto con Adal.