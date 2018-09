Becky G habla sobre la petición de prohibir el reguetón en Guatemala

El próximo miércoles 3 de octubre, a las 19:30 horas, se estrenará en Canal Sony un especial exclusivo sobre Becky G. Este programa revelará detalles sobre la vida de la cantante que se ha convertido en un éxito a nivel mundial gracias a canciones como “Mayores” y “Sin Pijama”.

En formato de entrevista, Canal Sony presenta este especial junto a la presentadora argentina Macarena Achaga. Durante treina minutos, los fans de la cantante podrán adentrarse en el otro lado de su vida personal y carrera, la historia de su familia, su pasado, presente y futuros proyectos.

Publinews conversó con la artista sobre su participación en este proyecto, así como lo que opina de la controversia que causa la letra de sus canciones. Además, Becky G habló sobre la petición de la diputada Eva Monte de prohibir que se escuche reguetón de 7 a 18 horas.

También puedes leer:

Conversando con Becky G

¿Cómo te sientes de participar en un especial para un canal tan prestigioso como Sony?

Me siento muy emocionada porque los fans ya van a poder ver este programa. Para mí fue muy especial grabar el programa y estoy muy agradecida con Canal Sony por la oportunidad que me han dado de mostrar un lado de mi que no había podido antes. Pude hablar de mis inspiraciones, de mi música, de las letras de mis canciones y de lo que significa ser mujer en esta industria y en el movimiento urbano.

¿Qué significan para ti tus raíces latinas?

Para mí es un orgullo. Desde pequeña, todo lo que hago en mi vida está inspirado en mis raíces y mi sangre latina. Ese amor, pasión y ambición en mi carrera lo aprendí de mis abuelitos y mis padres. Las latinas somos muy sexies y eso influyó en mi música.

Durante el especial de Canal Sony fue muy divertido hablar de esto, porque muchas personas piensan que por ser mujer y latina tengo una gran responsabilidad, y si la tengo, pero también soy humana. Soy artista, no estoy curando enfermedades. Quiero hacer música que sea divertida, atrevida y con historias. Ha sido un viaje muy alegre, pero también muy difícil. Para mí, ser latina lo es todo.

Foto: Cortesía Canal Sony

¿Por qué elegiste incursionar en la música urbana y el reguetón?

Fue algo muy natural. Siento que muchos olvidan que soy chica del barrio (risas). Soy de Inglewood y la música urbana siempre formó parte de mi vida. Mis papás siempre escucharon música en inglés y español desde Tupac hasta Don Omar y Daddy Yankee.

El reguetón fue una gran inspiración para mí como artista cuando llegó la oportunidad de hacer música en español. Al principio tuve mucho miedo de cantar en español, porque no es mi primer idioma, aunque era más fácil cantar en español que hablarlo. Yo sabía que iba a tener que acostumbrarme y tenía miedo que no me iban a entender, que me iban a decir que yo nací en Estados Unidos.

Cuando logré quitarme ese miedo fue cuando me encontré como artista y encontré el mensaje que como mujer quería transmitir en la industria, ese poder dentro de mi.

¿Qué significa para ti ser considerada como una de las mujeres más importantes de movimiento latino urbano?

Es un orgullo y un honor ser parte de un grupo de chicas que además son mis amigas. Siento que estamos cambiando las cosas poco a poco, aunque todavía tenemos mucho que hacer. También es una gran responsabilidad.

¿Qué les dirías a las personas que opinan que las letras de tus canciones soy muy “atrevidas” y “explícitas”?

Me parece algo muy chistoso porque cuando una mujer lo hace no es bien visto, pero cuando un hombre lo dice, entonces sí está bien. El público y la industria está más acostumbrada a que los hombres puedan cantar lo que quieran, pero cuando una mujer lo hace, es el fin del mundo.

Yo les diría que no hay ningún problema. Para mí, la música tiene que ser divertida, alegre y hacer que quieras bailar. Siento que mis canciones hacen eso. Al final, también es cuestión de opinión. A mí me encanta el reguetón, pero si a ti no, eso está bien. Yo no voy a decirle a nadie lo que tienen que escuchar, ese no es mi lugar.

Además de cantar, también actúas. ¿Qué es lo que más te gusta? Si tuvieras que elegir entre el canto y la actuación, ¿cuál elegirías?

Siento que la actuación me ha dado mucho. En todos mis videos musicales puedes ver que siempre tienen una historia y es por la inspiración que siento al ser actriz. Me encanta jugar con las historias. Aprendí mucho grabando películas detrás y delante de las cámaras y siempre va a ser parte de mí como artista.

No, no puedo escoger. Si de verdad tuviera que elegir, creo que sería la música.

¿Hay algún artista con el que desees trabajar en el futuro?

Ya he tenido la oportunidad de trabajar con varios artistas, pero me gustaría colaborar con Shakira y con Bruno Mars, ellos son mis artistas top del momento con los que me gustaría trabajar.

En Guatemala se ha generado bastante polémica por una propuesta en la que piden que se prohíba escuchar reguetón de 7 a 18 horas. ¿Qué opinas sobre esto?

Como artista te puedo decir que la música es cuestión de opinión y yo creo que el público y los fans tienen la libertad de escuchar la música que quieren, cuando quieren. Como humanos tenemos que tener esa libertad.

No estoy enterada del tema ni soy de Guatemala, por lo que no creo que esté en mi lugar opinar.