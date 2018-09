Mega Con Guatemala: Esto encontrarás en el evento de Star Wars

Cada año, los admiradores nacionales del universo Star Wars, que incluye filmes, series animadas, cómics, figuras de acción y artículos coleccionables, entre otros productos, tienen la oportunidad de celebrar su fanatismo en la Mega Con Guatemala, que este año se llevará a cabo este fin de semana.

El actor Spencer Wilding (Darth Vader) afirma que es un "sueño hecho realidad para cualquier actor" interpretar a un personaje icónico. Vía @PublinewsGT #MegaConGuatemala pic.twitter.com/PfXSzWopMr — Espectáculos (@Espectaculos_PN) September 27, 2018

La principal atracción para la edición de este año, que ha sido organizada por Big Time Promotions, es la participación del actor galés Spencer Wilding, quien interpreta a Darth Vader en “Rogue One: A Star Wars Story”, y que también ha actuado en filmes como “Guardians of the Galaxy”, “Victor Frankenstein”, “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” y “The Legend of Hercules”, entre otros.

Spencer Wilding, actor que interpreta a Darth Vader en Star Wars, ya está en Guatemala para participar en la #MegaConGuatemala pic.twitter.com/Z2BU0gaAZg — Espectáculos (@Espectaculos_PN) September 27, 2018

“Cada vez que vestía el traje de Darth Vader, sentía como si estuviera adentro de una nave espacial”, comenta el intérprete acerca de su experiencia en el rodaje de “Rogue One”.

“Es impresionante la presencia que tiene este personaje y todos en el set lo sintieron”, añade.

El actor galés firmará autógrafos y se tomará fotos con fanáticos ambos días, de 10:30 a 13:00 horas, y de 15:30 a 19:00 horas.

“Para un actor y fanático de Star Wars, es un sueño hecho realidad interpretar a un personaje tan icónico como lo es Darth Vader”, asegura el intérprete.

¿Qué encontrarás en ambos días de la Mega Con Guatemala?

El evento se llevará a cabo mañana y el domingo 30 de septiembre, en el Forum Majadas, en la zona 11.