VIDEO. Pati Chapoy responde a las burlas en su contra

Pati Chapoy ha sido blanco de cientos de críticas durante toda su carrera en el cobertura televisiva de espectáculos. Algunos de los comentarios negativos han venido de parte de sus ex colaboradores del programa mexicano Ventaneando.

Esta vez, durante una entrevista con el reportero Álvaro Cueva, para La Saga, Pati demostró que no se ve afectada por lo que digan de ella, incluso, tomó con mucho humor la situación.

"¿Por qué todo el mundo te tiene miedo?”, le preguntó Cueva, a lo que Chapoy respondió:

"Fíjate que no lo entiendo, soy una persona común y corriente no soy ni mejor ni peor que nadie, lo que me puede definir desde ese punto de vista de miedo es que ejerzo el periodismo desde hace muchísimos años, a veces hago críticas que a mucha gente no le gusta, pero a final de cuentas hago un trabajo para que la gente se entretenga."