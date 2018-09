Meghan Markle vuelve a romper el protocolo y esta vez enseñó de más

Desde que Meghan Markle se casó con el príncipe Harry, su vida dejó de ser privada y pasó a estar en el centro de la atención, especialmente cuando asiste a eventos sociales. Desde la ropa y zapatos que usa, el estilo de su cabello y su comportamiento, todo lo que hace es observado y criticado por los seguidores de la familia real.

Aunque para muchos, ellos hacen una de las parejas más lindas, otros no dejan de hacer comentarios negativos sobre la forma en que Meghan se viste. En varias ocasiones ha causado conmoción por la ropa interior que usa, que suele marcarse a pesar de sus vestidos.

Esta vez, la duquesa de Sussex asistió a la inauguración de la exposición “Oceanía”, en la Academia Real de las Artes. Markle usó un sensual y ajustado vestido negro de Givenchy, que dejó ver que no estaba usando sostén. Según se puede apreciar en la fotografía que se ha viralizado en las redes sociales, sus pezones se marcaron a través de la tela.

Aunque los usuarios comentaron este pequeño “descuido” en su ropa, no fue lo que más llamó la atención. Al bajarse del automóvil en el que llegó al evento, Markle decidió cerrar ella misma la puerta del coche en el que viajaba. Aunque no parece ser algo fuera de lo normal, esta acción va en contra del protocolo real, pues ella debe esperar a que alguien le abra y le cierre la puerta.

Los fans de la exactriz no evitaron enviarle mensajes para felicitarla, ya que consideran que con lo que hizo demuestra su humildad.

The empire on which the sun never sets has gone, East Indian company looted global wealth by its colonial evil era reached to Post #Brexit, closing a car door is 1st step of Meghan Markle Duchess of Sussex better to use #LondonTaxi in near future #MeghanMarkle #ShutsTheDoor pic.twitter.com/lCGtH5JZKt

— Malik Ayub Sumbal 马利克 Малик (@ayubsumbal) September 27, 2018