Luis Miguel retoma las riendas de su carrera

El furor por ver a Luis Miguel sigue corriendo por la República Mexicana y muestra de ello es el éxito en México por Siempre Tour, que en Guadalajara rompió un récord histórico. Está por iniciar cuatro conciertos, a partir del 27 de septiembre en el Auditorio Telmex, y suma ocho shows ofrecidos este años ante los tapatíos.

La vida profesional y personal de Luis Miguel siempre ha estado bajo los reflectores desde que era un niño; todas sus facetas -buenas y malas- fueron expuestas a la luz pública.

Bien dicen que para volver a levantarse, hay que aprender de las caídas, y eso le sucedió al Sol que requirió de una sacudida para dejar atrás sus secretos, misterios y poses de divo.

"Conocí a Luis Miguel en 1988, y de ahí hasta 1995 fui su reportero oficial. Él, mi fuente. Viajé con él a Montecarlo. Cubrí sus conferencias; lo entrevisté en su casa infinidad de veces. No fui su amigo, pero estuve cerca. Lo vi en su gloria y vi, ya de lejos, su declive, su decadencia, aquella en que abandonaba los conciertos a las tres canciones; aquella en que se puso gordo”, compartió Víctor Hugo Sánchez, periodista y RP.

Luis Miguel volvió a tener un impulso en su carrera a partir del lanzamiento de la serie biográfica que se transmitió por Netflix; por fin escuchó a los especialistas y a sus fans, para convertirse un artista más humano y cercano a la gente.

“Hoy, con todo el gusto del mundo, me toca ver su resurgimiento, su segundo aire. Gracias, no a la serie; sino a su talento, no al musical, que ese nunca lo abandonará, sino al otro: al de saber hacerse de amigos poderosos e influyentes que lo quieren bien y de buenas”, dijo Sánchez.

El cantante mexicano vuelve a respirar y sentirse confiando, ante una carrera que se tambaleó entre 2014 y 2017 por sus problemas económicos y sus giras sin resultado en las taquillas.

“Desde hace unos meses me han preguntado eso: que si creo que la serie vino a revivirlo. No. No lo creo. Es el artista más grande que haya dado México en las últimas tres décadas. Y, de esos, ya no hay. El Sol no resurge de sus cenizas, no. Sólo toma el lugar que le corresponde porque nunca llegó a inmolarse, a hundirse del todo. Creo fielmente que hay Luis Miguel para un largo rato”, compartió Sánchez.