VIDEO. Camila Cabello sorprende al cantar con mariachi en México

En el concierto estuvo acompañada por Noel Schajris, Jesse & Joy y su padre, con quien cerró con broche de oro cantando mariachi.

La estrella pop estadounidenses nacida en Cuba, de padre mexicano y madre cubana, recordó los años que vivió de niña en México.

"Creo que nunca me he sentido tan feliz haciendo un concierto", dijo en español.

Con Schajris interpretó en inglés "Consequences", de su álbum debut "Camila", y después "Entra en mi vida", la balada característica de Sin Bandera, el dúo de Schajris y Leonel García.

Cabello también cantó en español "¡Corre!", con Joy acompañándola en la voz y Jesse en el piano.

El concierto, parte de su gira mundial “Never Be The Same”, estuvo lleno de mensajes sobre la reforma migratoria, la marcha de las mujeres y contra la violencia armada en las escuelas.

Para "Real Friends", Cabello invitó al escenario a varios fans. También interpretó "Never Be The Same", "She Loves Control" e "Inside Out", y por supuesto su gran éxito, "Havana".

"Normalmente termino mi show con 'Havana', pero estamos en México y yo quiero que como esta noche es especial para mí sea tan especial para ustedes", dijo antes de invitar a una orquesta de mariachi al escenario para entonar "México en la piel", popularizada por Luis Miguel en 2004, acompañada por su padre Alejandro Cabello, quien llevaba una bandera mexicana sobre la espalda.

