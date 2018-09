Fans de “La Academia” no están de acuerdo con el nuevo reto de Paola Chuc

Al inicio de la semana, los productores de “La Academia” revelan cuáles serán los nuevos retos de los alumnos. Esta vez, los participantes del reality show tendrán que interpretar dos canciones.

El próximo domingo se llevará a cabo el concierto número 12, y el programa 13, previo a la gran final que se celebrará el 7 de octubre. Todos los jóvenes se están preparando con muchas ganas para ser uno de los 5 finalistas del proyecto de TV Azteca.

Una balada y una cumbia serán los géneros que tendrá que interpretar Paola Chuc cuando suba al escenario.

Los fans no están de acuerdo

Según se dio a conocer, la guatemalteca tendrá el reto de cantar dos temas bastante populares: “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner y “La sirenita” de Rigo Tovar. Sus compañeros cantarán sencillos de artistas como Maná, Ed Sheeran, Franco de Vita, Luis Miguel, Alejandro Fernández y Camilo Sesto.

Desde que se dio a conocer cuáles serían los retos de Paola, sus seguidores no se mostraron muy contentos con la elección, ya que creen que no son canciones que favorecen su voz y talento. “¡Qué barbaridad¡ Cómo le ponen esa canción a Paola. Esa no es una canción para semifinal”, “No entiendo por qué siempre le dan malas canciones a Paola”, “Qué aburridas esas canciones”, “Cómo fregados le ponen esa canción de Rigo Tovar a Paola”, “¿Por qué a Paola no le ponen buenas canciones?”.



Otros usuarios defendieron a la producción al afirmar que es bueno que exista una diversidad en los retos. “No escucharon lo que dijo el director, son retos, superen la vergüenza. Los retos de todo tipo, así que dejen de alegar por favor”, “Antes de criticar deberían informarse más de la carrera de Rigo Tovar, la canción no es mala, sólo que no exige tanto vocalmente, pero también se verán otras cosas ahí”, “Paola puede con todo lo que le pongan”, “Con o sin sirenita llegarás a la final”.