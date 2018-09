¿Dalia confiesa que está enamorada de uno de los profesores de “La Academia”?

Desde su estreno, “La Academia” ha dado mucho de qué hablar. Desde los participantes, el panel de jueces y las historias que suceden dentro de la casa y que se revelan ante el público durante el programa y en las redes sociales. Peleas, drama, romance y sorpresas son algunas de las cosas que se viven día a día entre el grupo de jóvenes que concursan para ganar el primer lugar del popular show.

Esta vez, quien ha sido motivo de rumores y polémica es Dalia, considerada una de las alumnas más fuertes de esta temporada. Los fans del programa de televisión se han cuestionado acerca de los sentimientos de ella hacia uno de los profesores, Jorge Romano.

La producción del show compartió un video en el que Dalia decidió romper el silencio y aclarar la situación.

¿Está enamorada?

En el clip, los jóvenes están sentados en la mesa del comedor y conversan casualmente sobre los rumores. Es Fernando quien empieza a decirle a Dalia que cree que entre ella y Romano hay “algo”.

“Yo siento que sí, que de su parte sí… no sé por qué siento eso. Además, por algo la gente habla”, le dice Fernando a Dalia.

En ese momento, la cantante decide confesarse con sus compañeros.

“Les voy a decir por qué creo que pasó esta confusión. Apúrate porque voy a confesar algo, algo que dije”, explica.

“Para empezar, él es alguien que me inspira mucho en cuanto a lo musical, me encanta de verdad verlo que está como todo emocionado tocando, es algo que me gusta mucho. Siempre que voy con él, aparte de eso, me encanta su sentido del humor. En el buen sentido, no por nada mal. Siempre que voy con él le llevo algo porque me nace, es con el único con que lo he hecho”

“Una vez platicando con las chicas les confesé algo, que me pongo nerviosa cuando me toca ir a ensayar con él. Digo lo que es y no tengo problema en decir lo que es. Yo siento que es porque es muy técnico y te está checando todo…No es feo, pero no es como que lo vea y diga que me gusta. Sí me gusta mucho su forma de ser”, agregó la mexicana.