¡Un nuevo reto! Paola Chuc tendrá que interpretar a Thalía y a Andrea Bocelli

A sus 21 años, Paola Chuc se ha convertido en una de las participantes más fuertes del programa “La Academia”. La guatemalteca ha destacado por su gran talento y ha logrado posicionarse entre los siete jóvenes que buscan ganar el primer lugar.

El domingo pasado, Chuc ofreció una espectacular actuación en el décimo concierto, en el que subió al escenario para cantar a todo pulmón la icónica ranchera “No volveré”. Como es costumbre, la producción del reality show ha dado a conocer la playlist de canciones que interpretarán los alumnos en el próximo programa.

Esta vez, Paola tendrá el reto de interpretar “No me enseñaste”, una de los temas más populares de Thalía. Los demás concursantes interpretarán sencillos de artistas reconocidos como David Bisbal, Marc Anthony, Enrique Iglesias y Rocío Durcal.

Una de las sorpresas de la noche será el dueto en el que Paola cantará, junto a Alexis, “Vivo por ella” de Andrea Bocelli y Marta Sánchez.

También puedes leer:

Revisión del concierto

Durante el décimo concierto se vivió una verdadera fiesta azteca, por motivo de la Independencia de México. Todos los alumnos le rindieron homenaje al país por medio de la música ranchera e interpretaron varios temas icónicos.

Como siempre tras su interpretación, la guatemalteca recibió los comentarios y críticas del panel de jueces.

“Te faltó garra en la interpretación. También te faltó aire. No me encantó, no estoy cien por cien convencida. En esta canción se necesita mucha potencia de voz y no la vi esta noche”, explicó Edith Márquez.