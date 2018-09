Edith Márquez se confiesa acerca de lo que piensa de los alumnos de “La Academia”

Con 25 años de carrera como solista y millones de discos vendidos alrededor del mundo, la cantante mexicana Edith Márquez presenta "Contigo", su nueva placa discográfica con la que vuelve a explorar la balada pop que la distinguió a los inicios de su carrera.

En una entrevista con Publinews Internacional, la cantante habla acerca del material, así como su participación como jueza en el reality de talento musical "La Academia".

¿Qué representa para ti "Contigo"?

Es un disco que se trabajó mucho, que llevó tiempo, pero valió la pena. Es un material de 10 temas, que estoy segura seis de ellos podrían ser sencillos. Es un gran disco donde le hablo al amor y al desamor de una forma madura, muy completa.

Sabemos que incluiste un tema de tu hijo Sebastián Sánchez en este material…

Es un orgullo que mi hijo Bastian sea parte de esta canción. Quién iba decir que aquel chiquillo que me acompañara a los escenarios de gira hoy se prepare para hacer carrera en la composición. Ni siquiera yo lo pensé. Es un tema romántico, muy bonito. Me siento muy orgullosa de poder interpretarlo.

Te vemos cada fin de semana en "La Academia", ¿cuál es la razón de querer participar en un proyecto así?

La Academia da una exposición grande cada fin de semana. Es complicado ser juez, porque criticar el talento o trabajo de estos chicos es difícil, siempre lo hago con respeto y aportando algo. Lo que hago o digo es porque tengo 33 años de experiencia en el medio

¿Es importante para ti colaborar en la formación de jóvenes talento?

Ha sido importante porque me ha hecho recordar mis inicios, lo que cuesta iniciar en esta carrera, que no es fácil. Ellos (académicos) están empezando y no los envidio… ¡nada!, porque es una carrera de mucha entrega, disciplina, sacrificios personales, por eso luego los artistas estamos muy solos porque no hay quien aguante el ritmo.

¿Cómo ha sido tu recorrido durante estos 25 años de carrera como solista?

Aún me falta mucho por hacer, porque nunca deja uno de crecer y conquistar mercados, como ahora con este disco que ha llamado la atención de las nuevas generaciones. Me siento muy orgullosa por todo lo que he logrado, y no lo digo de forma vanidosa. En verdad que esta ha sido una carrera de mucho esfuerzo y dedicación, de entrega y amor.

