¡Ajúa! Paola Chuc demostró que canta bien las rancheras en “La Academia”

Una verdadera fiesta azteca se vivió durante el décimo concierto de “La Academia”. Los alumnos le rindieron un homenaje a la música ranchera con la interpretación de famosos temas.

A pesar de los últimos tropiezos de Paola en el reality show de “TV Azteca”, hoy demostró una vez más que su voz vale oro. La joven chapina interpretó del tema “No volveré".

Presentación completa de Paola Chuc:

Con tan solo 21 años, Chuc ha dejado claro que es una de las participantes más fuertes de “La Academia”. Hasta ahora, siete jóvenes buscan ganar el primer lugar del programa.

Las críticas

Edith Márquez fue la primera en dar sus comentarios: “Te faltó garra en la interpretación. También te faltó aire. No me encantó, no estoy cien por cien convencida. En esta canción se necesita mucha potencia de voz y no la vi esta noche”.



Mientras que Edwin Luna afirmó: “Pao, está semana estuvimos en Guatemala y están muy orgullosos de ti. Tienes una gran responsabilidad. Me gusta tu interpretación, es algo que ya hemos visto en ti. Pero en algunas cosas pareciera que estabas programada y no se escuchaba natural. Tus vibratos no dieron. Me gustó, pero hay que trabajar”.

“Pao, la música mexicana es patrimonio de la humanidad. En el ranchero no se puede mentir, o la cantas bien o difícilmente logras el éxito que estás buscando. Tu voz no tiene ningún problema, tu ejecución fue buena. Eres una excelente cantante, no tenemos duda”, afirmó Arturo López Gavito.

Finalmente, Horacio Villalobos detalló: “Vocalmente lo hiciste bien. Aquí lo que faltó fue el sentimiento ranchero. Tenías que pensar en un momento que te hizo daño. Lo vas a lograr porque eres una gran artista y gran intérprete de ‘La Academia’”.