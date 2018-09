Gaby Asturias denuncia que fue víctima de “violencia y maltrato” por parte de su primer novio

View this post on Instagram

Hay secretos que dejan de serlo en su momento! Hace un par de días entré a este hashtag: #niunamas donde veo que miles de mujeres en el mundo sufren de violencia y maltrato por su pareja, muchas de esas mujeres por miedo o amenaza no se atreven a denunciarlo, YO FUI UNA DE ELLAS😔 Hace muchos años mi primer novio marcó en mi vida momentos muy tristes, creía al principio estar enamorada, cuando de pronto todo dió un giro y empecé a conocer a la persona que mis amigos y familia no querían a mi lado, en pelea contra todos yo seguí mi relación, con el tiempo empecé a darme cuenta de la clase de persona que era, dejé de quererlo, le tuve miedo y odio. La mitad de mi relación se tornó en miedo, amenazas, estafa y maltrato tanto físico como emocional. Finalmente pude salir de esa relación quedándome con rabia al no denunciar en su tiempo los hechos, pero el miedo jamás me dejó, pensé en mi familia y en lo importante que son para mi. Le pedí perdón a mi madre por no escucharla en su momento😞 Sé que ella va a leer esto y se va a enterar de cosas que nunca le dije, pero saben algo? El tiempo cura heridas, me ha hecho más fuerte y segura, me amo y me valoro más, jamás he vuelto a pasar por una situación así y si en algún momento llegara a pasar no dudaría y tendría el valor de denunciar. Dicen que tu primer novio no se olvida porque es de la persona que te enamoras y se convierte en el amor de tu vida 🙈😂 jajajaja Eso es MENTIRA. Una persona que te daña y abusa de tu integridad no te merece. Si tuve mi primer amor y si me he enamoré y no precisamente fué mi primer novio 🤫😁 Hablar de esto después de tantos años no es fácil porque ya fué pasado y legalmente es tarde para hacer algo, pero Dios me ha llenado de bendiciones, el tiempo me ha hecho una mujer fuerte, llena de sueños y metas cumplidas hasta la fecha que ya el pasado no me afecta, quedó atrás y es un ciclo bloqueado en mi vida. ¿Quién se une conmigo? Esto va para hombres y mujeres: Cuando te amas a ti mismo te armas de valor para enfrentar la vida sin miedo. ❤Nadie tiene derecho a tocarte ni herirte, nadie puede detener tus sueños, el amor no golpea, no miente, no engaña, no sufre. 🤗🇬🇹💋