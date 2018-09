¿Logrará Paola Chuc sorprender a los jueces con el tema asignado para el décimo concierto?

La final de “La Academia” está cada vez más cerca. Los alumnos tendrán que dar lo mejor de sí para poder avanzar al décimo concierto.

Ayer por la tarde se hicieron entrega de las canciones que interpretarían los alumnos este domingo.

El próximo domingo, los alumnos le rendirán un homenaje especial a la música mexicana. En esta ocasión, la representante guatemalteca, Paola Chuc, incursionará en el género mariachi.

El tema designando para Paola fue “No volveré”, una canción que han interpretado los grandes de la música ranchera. Pedro Infante, Chavela Vargas, Antonio Aguilar y Vicente Fernández, son algunos de los artistas que con su voz le han dado vida al famoso tema mexicano.

Un nuevo reto

Paola no obtuvo las críticas esperadas el domingo pasado cuando interpretó “Lloviendo estrellas” de Cristian Castro.

“La verdad es que lo lamento mucho que no haya sido tu noche. Tú sabes que me gusta lo que haces, pero no veo ningún cambio. Escuché la canción gritada, no estaba matizada”, afirmó Edith Márquez durante el noveno concierto.

¿Logrará Paola salir finalmente de su zona de confort y sorprender a los jueces este domingo?

La competencia

Katherin tendrá a su cargo cantar “Que te vaya bonito”, mientras que Dalia interpretará “La Malagueña”.

Asimismo, Fernando deberá sorprender al panel de críticos con el tema “De qué manera te olvido”. El tema asignado para Silvia fue “Currucucú Paloma”.

Mientras tanto que Diego subirá al famoso escenario de “La Academia” para cantar “Cruz de Olvido” y Alexis interpretará “Cielo rojo”.