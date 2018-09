Fans despotrican contra Edith Márquez por criticar a Shakira

Durante el noveno concierto de La Academia, a Katheryn le tocó interpretar el tema de Shakira "Las de la intuición".

Edith Márquez fue la primera en dar su opinión a la joven hondureña, aunque halago su participación la crítica se fue para la colombiana.

"Por primera vez entendí la letra de la canción, aunque respeto mucho a Shakira ella no tiene nada de dicción, no se le entiende nada y tú la hiciste muy a tu estilo y entendí todo", indicó.

Por su parte la producción del reality de TV Azteca prefirió omitir los comentarios de la cantante para evitar generar mas polémica.

Sin embargo, los fans expresaron su descontento en Twitter pues no les agradó la manera en que la mexicana habló de la pareja de Gerard Piqué.

Edith Marquez creo que para hablar de Shakira deberias lavarte la voca ya,quisieras ser el 1 por ciento de lo que es Shakira como artist.tu fuera de mexico no eres nadie ni siquiera saben quien eres , .que pena que das https://t.co/A51qlV1oxn

#LaAcademia Ay ya no entendí. Ósea Edith Márquez Critica la dicción de Shakira y felicita al estupido del Diego q destrozo la canción de Michael Bublé xq no se le entendió nada x la mala dicción q tiene. Ya no entendí 😵😵😵

— Bárbara Figueroa (@Peque_Barbara) 10 de septiembre de 2018