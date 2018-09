Aleks Syntek critica a las personas que tienen hijos después de los 40 años

Aleks Syntek está acostumbrado a causar controversia, especialmente gracias a sus declaraciones. No es la primera vez que el cantautor genera críticas en las redes sociales. Esta vez, todo se debió a lo que comentó durante una entrevista con el medio MezcalTV.

El cantante tuvo la oportunidad de hablar de su familia, de su esposa y sus hijos Natalia y Matías. Según reveló, aprovecha todo el tiempo que puede para pasarlo con ellos.

“Me gusta quedarme con mis hijos, me gusta contarles su cuento antes de que se duerman. Desde que me casé me volví mucho más tranquilo y la verdad es que soy feliz porque mi tiempo libre, cuando no estoy haciendo cosas de trabajo, se lo puedo dedicar a mis hijos, es lo más padre que me puede suceder”, explicó.

Critica a otros padres

El intérprete de “Te Soñé” hizo un comentario que enfadó a los usuarios, ya que tachó de irresponsables a todas las personas que deciden tener hijos después de los 40 años. Además, también criticó a las parejas que tienen muchos hijos.

“Hace tiempo yo me operé, porque además me parece que es importante cuidar la salud de tu pareja. A las mujeres les cuesta mucho más trabajo el anticonceptivo y todo eso, entonces es mejor que el hombre se opere porque así no hay ningún problema”, aseguró.