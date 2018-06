Convocan a hacer un perreo masivo en contra de Aleks Syntek

Un comentario de Aleks Syntek ha provocado decenas de reacciones e incluso ha llevado a un gran grupo de personas a organizar en las redes sociales un evento en su contra.

Hace algunos días el cantante mexicano publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se quejaba por tener que escuchar una canción de J Balvin a las 10 de la mañana en un aeropuerto. Según manifestó el artista, este tipo de género musical y las letras “pornográficas” deben ser usadas únicamente en las discotecas o fiestas, pero no en lugares públicos o familiares.

No es la primera vez que se pronuncia sobre este tema, pues en una entrevista con Al Rojo Vivo, Aleks comentó:

“En un mundo ideal debería de haber espacio para el rock, para la balada. El problema que ha tenido el reguetón es que es invasivo, no ha dejado espacio para más música. No es culpa de los que hacen reguetón si no de los medios que lo difunden en exceso, es una competencia desleal. Tendríamos que dar espacio a otras cosas a otros estilos musicales. Hay que proteger a la niñez y a las mujeres. El reguetón puede seguir en la noche, los antros, no donde las mamás no le tapen los oídos a los hijos por los mensajes misóginos y pornográficos"