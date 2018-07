¡En primera fila! Fabiola Roudha presentó su disco “Más allá” y Aleks Syntek estuvo presente

La noche del 25 de junio quedará grabada en la memoria de Fabiola Roudha para siempre. La cantante guatemalteca celebró el lanzamiento de su segundo álbum: “Más allá”. Acompañada de sus fanáticos, familia, músicos y un invitado de lujo, la interprete ofreció un pequeño show en el Teatro Don Juan.

Previo al espectáculo, Roudha ofreció una conferencia de prensa en donde aprovechó para presentar al invitado de lujo que la estaría acompañando, Aleks Syntek.

El cantante mexicano @syntekoficial es el padrino del nuevo álbum de @fabiolasinger: “Más allá”. pic.twitter.com/LPGvPoPP5g — Mónica Ávila (@MAvila_DP) July 26, 2018

Muy emocionada, la cantante enfatizó estar muy feliz con su nuevo proyecto. “Siempre me he permitido hacer música de acuerdo a mi gusto. Este disco me lo disfruté mucho, espero que les guste”, afirmó Fabiola.

El gran show

En punto de las 8 de la noche, el telón se corrió y sobre el escenario apareció la cantante guatemalteca quien inició su show con la canción “26 lunares”.

Al ritmo de la canción “26 lunares”, @fabiolasinger arranca con la presentación de su nuevo disco “Más allá”. pic.twitter.com/RRFZ4ezM2a — Mónica Ávila (@MAvila_DP) July 26, 2018

Posteriormente, acompañada de su piano, Fabiola sorprendió a su publicó con la interpretación de “Llévame a volar”, tema que interpreta junto a Mr. Fer.

Luego de hacer un recorrido por las 7 canciones que componen “Más allá”, Roudha invitó a su invitado de lujo.

El público del Teatro Don Juan se emociona con la presencia de @syntekoficial, quien interpreta junto a @fabiolasinger “Te soñé”. pic.twitter.com/fzHdm80eaf — Mónica Ávila (@MAvila_DP) July 26, 2018

Muy emocionado, Aleks Syntek subió al escenario para contar junto con Fabiola un par de temas. “Te soñé” fue la canción que se ganó la ovación del público, quien alabó de principio a fin la actuación de Faby.

Finalmente, luego de más de una hora, la cantante guatemalteca se despidió y agradeció a todos los que la apoyaron con su nuevo sueño, el cual espera que la lleve muy lejos.

“Muchas gracias a todos por estar acá. Hoy hice realidad otro de mis sueños”, puntualizó Fabiola Roudha.