VIDEO. Adamari López y Marco Antonio Regil revelan por qué terminaron hace 20 años

Los conductores del programa Un nuevo día, Adamari López y Marco Antonio Regil revelaron en una emisión por qué terminaron su relación de hace 20 años.

Los presentadores, quienes ahora mantienen una excelente y cordial relación, aprovecharon las cámaras del programa que dirigen para platicar al público que su noviazgo terminó por culpa de los celos de Marco Antonio.

“Yo nunca hice una escena, lo que pasa es que yo me acuerdo que te dije: ‘Oye, yo sé que esta es tu carrera, es obvio, sería tonto que yo pidiera que no lo hicieras, pero no puedo'”, contó Regil.