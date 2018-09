Daniela Magún, de Kabah, posa sensualmente para Maxim

Felices con nuestra portada de la edición de septiembre con la hermosa Daniela Magún, activista, cantante, madre y una mujer que marca la pauta ¡No te puedes quedar sin la tuya! Adelanto entrevista link en bio 👆🏼 . . . Foto: @ropalma #DanielaMagunEnMaxim #Ellas #MODA #actriz #cantante

A post shared by Maxim Mexico (@maximmexico) on Aug 29, 2018 at 6:08pm PDT