VIDEO. Así se "burló" Yanet García de su ex tras perder torneo de videojuegos

Douglas Martin aprovechó su canal de YouTube para contarle a sus fans que cortó con su novia Yanet García, para pasar más tiempo con los videojuegos.

A finales de julio, el jugador profesional de "Call of Duty" indicó que él y "la famosa chica sexy del clima" se separaron en buenos términos.

"No tengo tiempo para una novia"

Tras tres años de relación, él decidió terminarla y comentó que prefería centrarse en el videojuego, ya que jugaría la próxima iteración de la franquicia, "Black Ops IV", a tiempo completo

Ahora se dio a conocer que Douglas perdió la competencia ante otros jugadores de mayor nivel y Yanet no dudó en pronunciarse al respecto.

A través de su cuenta de twitter, la conductora de 27 años compartió una fotografía donde aparece el ganador del torneo al lado de su novia y la acompaño de la frase "Verdadero amor".

La sensual chica fue cuestionada por sus compañeros del programa "Hoy" sobre su reacción ante esto, a lo que dijo:

Por su parte el gamer usó su cuenta de YouTube para explicar que pasó en la competencia y afirmó que no volverá con Yanet.

"Regresé este año. Me siento tan mal, realmente pensé que nuestro equipo podría lograrlo, será hasta el próximo año. Y no, no quiero volver con Yanet, por favor, deténganse con los memes", dijo el joven.