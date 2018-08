Izan Llunas revela cómo se han comportado sus amigos después de “Luis Miguel, la serie”

El proyecto "Luis Miguel, la serie" fue todo un éxito en México y Latinoamérica, resurgió la fama de Diego Boneta y Camila Sodi, se redescubrió el talento de Óscar Jaenada y nos dejó grandes revelaciones como Izan Llunas.

Este joven talento que está a punto de cumplir 14 años el próximo 28 de septiembre, interpretó a Luis Miguel es su niñez, y lo hizo de una forma muy natural por lo que se hizo acreedor al cariño de los seguidores de la serie, tanto que, cuando dejó de participar en ella, en redes sociales hubo decenas de mensajes que pedían su regreso.

Izan lleva la música en la sangre, ya es que hijo del cantante Marcos Llunas y nieto de Dyango. Antes de llegar a la historia de Netflix participó en "La Voz Kids" de España el año pasado.

También puedes leer: La importancia de que una latinoamericana protagonice “Station 19”, un spinoff de “Grey’s Anatomy”

🐒🐒🐒🐒 @miguelalemans A post shared by Izan Llunas (@izanllunas) on Aug 18, 2018 at 9:39pm PDT

Ahora, con la fama y el reconocimiento de la gente, la vida de Izan ha cambiado, sin embargo la esencia del pre adolescente que asiste a la secundaria no ha cambiado, como lo demostró durante la sesión que tuvo con Publinews Internacional.

En esta convivencia que tuvimos con Izan pudimos ver que para él, la actuación y cantar es de lo más natural, y que a pesar de la fama él sigue disfrutando tomar un balón y jugar futbol.

Izan asiste a la escuela en su natal Ibiza, sabe inglés, catalán y actualmente está aprendiendo alemán. Esto fue lo que nos contó.

También puede interesarte: Verónica Castro destapó el “lado oscuro” de Hugo López, mánager de Luis Miguel

Verónica Castro destapó el “lado oscuro” de Hugo López, mánager de Luis Miguel

¿Qué año vas a cursar?

Es un colegio inglés, voy a pasar a cuarto año de secundaria. Si fuera una escuela con el sistema de España o México sería tercero.

¿Qué es lo que más disfrutas de la escuela?

Educación física.

¿Cuál es la materia que más se te complica?

Ciencia, me gusta, pero me cansa.

También puede interesarte: Ariana Grande llora al recordar la tragedia de Manchester

Por las alturas de Guatemala 🚁 A post shared by Izan Llunas (@izanllunas) on Aug 14, 2018 at 1:34pm PDT

¿Cómo es la relación con tus compañeros, ahora que has ganado fama?

Como es un cole inglés la gente no está tan al pendiente de mí. Hay ingleses, italianos, españoles, holandeses, de muchas partes del mundo y no le toman importancia. Algunos saben que he salido en la serie y que tengo muchos seguidores en redes sociales, pero les da igual.

¿Qué haces en tus tiempos libres con tus amigos?

Jugamos futbol, nos vamos al cine o practicamos surf.

¿Qué películas te gusta ver?

Comedia.

Con el frio un rico jacuzzi #RanchoAvandaro A post shared by Izan Llunas (@izanllunas) on Aug 8, 2018 at 9:59am PDT

¿Cómo ha sido tu vida después de la serie?

Me ha cambiado porque ahora salgo a la calle y me piden fotos, pero no me molesta, es parte de lo que hago.

¿Qué ha representado la serie para ti?

Primero, la experiencia de ser actor, además me he dado cuenta de que puedo llegar a tonos muy agudos y darme cuenta de la disciplina que ha tenido Luis Miguel durante todos estos años.

¿Qué es lo que sigue para ti?

Ya estoy trabajando en mi disco, el cual lanzaré próximamente, será un álbum con canciones nuevas del género pop.

Texto: Viviana Ortiz/Publinews Internacional