La importancia de que una latinoamericana protagonice “Station 19”, un spinoff de “Grey’s Anatomy”

La nueva serie de los productores ejecutivos de las exitosas “Grey’s Anatomy,” “Scandal” y “How to Get Away with Murder” es “Station 19”, que se estrenará en Latinoamérica el lunes 20 de agosto, a las 20 horas, por “Canal Sony”, y que sigue los pasos de un grupo de bomberos heroicos en la Estación 19 de Seattle, desde el capitán hasta el nuevo recluta.

El personaje principal es Andie Herrera, interpretada por la actriz de origen latinoamericano Jaina Lee Ortiz. Andie fue prácticamente criada en la estación, ya que su padre, Miguel Sandoval, ha sido durante muchos años el capitán y la cabeza de esa estación.

Publinews conversó con Jaina Lee Ortiz acerca de la importancia de que una mujer latinoamericana lidere el elenco de una serie de televisión producida en EE. UU. y de sus pensamientos acerca de protagonizar una historia que se deriva de la famosa “Grey’s Anatomy”.

¿Cómo te sientes de ser una actriz latinoamericana que protagoniza una serie de televisión de Estados Unidos?

Este papel es extremadamente importante para mí porque no ves con frecuencia a mujeres latinoamericanas interpretando papeles principales en shows de televisión en Estados Unidos.

Mi personaje es una mujer increíble, motivada por el éxito y, sucede, que es latinoamericana. No la define el lugar de donde viene o sus antecedentes raciales, aunque sí representa a una comunidad que no se destaca con frecuencia en los medios. Así que, sí, es importante y estoy muy orgullosa de representar eso.

We are programmed to think it’s “cool” when a male character on TV sleeps around, but when a woman does it, she’s automatically a slut. It’s called freedom. It’s called female empowerment. If a man can do it, so can a woman. https://t.co/Dl7AzbwX40

