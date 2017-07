Después de ser madre, actriz de "Somos Tú y Yo" recupera sus exuberantes curvas

¿Si tuvieras que elegir un destino paradisiaco cuál sería? 🌴🌞 ahora puedes vivir una experiencia "A Mi Manera"? Estamos rifando un Viaje para 2 personas a un Destino Paradisiaco!😍 Todos los gastos Pagos! Pasaje Aereo, Hotel, Comida! Son 2 ganadores cada uno con su acompañante!❤️ Lo unico que tienes que hacer es: 1- Seguir a @Chuchoflash en Instagram y en Youtube y ver el Video de "A Mi Manera". 2- Registrarte en www.chuchoflash.com para poder participar. 3- Etiquetar a 3 personas en el ultimo post de @Chuchoflash Anunciaremos los ganadores el día 16 de Junio! No se lo pierdan!!!! #chuchoflash #amimanera #compositor #cantante #cubanos #amimanera #musica #music #musicvideo #arri #concurso #cubatonymas #miami #cuba #video #newvideo #nuevovideo #viaje #premio #travel #ganar #gana #officialvideo #goals #couple #love #aruba #flashback

A post shared by yuvannamontalvo (@yuvannamontalvo) on May 28, 2017 at 9:01am PDT