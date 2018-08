Ella es la sexy actriz china que acompaña a Jason Statham en “Megalodón”

La actriz y cantante Li Bingbing interpreta a Suyin Zhang en la gran producción "Megalodón" ("The Meg", en EE. UU.), filme que relat la historia de los integrantes de​ un submarino que es atacado por un megalodon, un tiburón gigante de 22 metros que se creía que estaba extinto desde hace millones de años.

Con el submarino inhabilitado en el fondo del mar, un rescatista y un oceanógrafo deben actuar rápido para rescatar a la tripulación.

Otra nota que puede interesarte: ¿De qué trata “Megalodón”? Su protagonista, Jason Statham, nos lo explica

Además de haber ganado varios premios de actuación en Asia, Bingbing, intérprete nacida en China, ha actuado el las películas "The Forbidden Kingdom", junto con Jet Li y Jackie Chan; "Resident Evil: Retribution", con Milla Jovovich, Sienna Guillory y Michelle Rodriguez; y "Transformers: Age of Extinction", con Mark Wahlberg.

En entrevista, la actriz china nos relata su experiencia de trabajar junto con Jason Statham en el filme "Megalodón".

También puedes leer: “Megalodón” presenta al nuevo monstruo del cine

¿Qué te atrajo para participar en esta película?

Lo que me atrajo fue que, desde el principio, se convirtió en un gran reto para mí. Reté mi mente, mi cuerpo y mis miedos. Tuve que esforzarme y demostrarme que era capaz de hacerlo. Me encantó el ajetreo y la adrenalina. Pero, la verdadera razón es que tuve la oportunidad de pilotear el sumergible Glider por primera vez.

“春水初生,春林初盛,春风十里不如你” It means when the water flows and trees turn green, nothing compares with the breeze of spring but you Happy #firstdayofspring pic.twitter.com/p0a5ZxLR9r

— Li Bingbing (@libingbing) March 20, 2018