“Megalodón” presenta al nuevo monstruo del cine

Desde que Steven Spielberg dejó a una generación con pánico de entrar al agua con “Tiburón”, pocas películas sobre escualos tuvieron éxito.

Las secuelas de aquella taquillera película de 1975 convirtieron el género en un cúmulo de cursis películas de monstruos, desde la serie de “Sharknado” a “Alerta en lo profundo” y “Miedo profundo”.

“The Meg” (“Megalodón”, en Latinoamérica) llega en agosto con la meta de darle un giro al género con un magalodón de dos millones de años, que es cinco veces más grande que un tiburón blanco.

“Cuando eres un niño, piensas que hay un monstruo bajo tu cama o dentro del armario y esos monstruos nos espantan, aparecen en nuestras peores pesadillas”, explicó uno de sus protagonistas, el estadouniense Rainn Wilson.

“Están en nuestras sombras junguianas, la humanidad atraviesa un momento oscuro en la actualidad y creo que las películas de monstruos o las posapocalípticas reflejan eso”.

