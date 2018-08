El hijo de la actriz Violeta Isfel ya tiene 14 años y por primera vez habla de su papá

A sus 33 años, Violeta Isfel lleva una vida que muy pocos conocen y ha logrado sacar sola a su hijo Omar siendo mamá soltera.

"Sentía que no podía más y volteaba a verlo y decía ‘no, sí puedes’. Para mí Omar fue y sigue siendo el motor más grande de mi vida", dijo en una entrevista hace algunos años.

El primogénito de la actriz de telenovelas mexicanas ya creció y actualmente tiene 14 años.

Según confesó, en ocasiones creen que él es el hermano pequeño de su mamá. Durante una reciente transmisión en vivo que realizó a través de Instagram Stories se sinceró y contó detalles de su vida.

A pesar de no saber nada de su progenitor, el adolescente no parece que tenga el más mínimo interés en conocerlo.

“Lo único que sé es que se llama Gerardo, es lo único que sé. No sé más de quién sea o qué hace, pero además no me importa”.

Lejos mejor

De pequeño realizó pequeñas participaciones en varias telenovelas de Televisa como "Amorcito corazón" (2011), y espera más adelante seguir los pasos de su mama´.

En el video dejó claro que, aunque su padre decidiera buscarlo a estas alturas de su vida para hablar con él, no le dirigiría la palabra.

“Yo no puedo estar seguro de si sea mi papá o no, así que si llega y está en mi casa le cierro la puerta en la jeta porque no lo conozco y le llamo a mi mamá y le digo ‘oye, llegó un señor’ y ya. No hablaría con él sinceramente, no le diría nada y pues ya. Adiós”, confesó.

Omar se ha criado en los camerinos y foros de grabación debido a la profesión de su mamá.

También habló de lo que hacía de niño mientras esperaba que la reconocida actriz mexicana terminara de grabar.

“A veces mi mamá me compraba Lego entonces yo en lo que esperaba armaba Lego, o a veces tenía libros para colorear y coloreaba o veía vídeos o cosas así mientras esperaba. O a veces me gustaba ver cómo grababan, entonces a veces ayudaba a grabar o hacer cosas en el set. Siempre hacía algo".