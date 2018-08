Demi Lovato habla de su adicción por primera vez desde la sobredosis del mes pasado

Con la frase: "Siempre he sido transparente acerca de mi viaje con la adicción", la cantante estadounidense Demi Lovato le habla a sus seguidores después de haber sido trasladada a un hospital de Los Ángeles el 24 de julio, tras sufrir una supuesta sobredosis de heroína, según el portal TMZ.

"Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o de desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y todavía no lo he logrado", añade en la carta.

Una portavoz de los bomberos de Los Ángeles confirmó ese día que una mujer de 25 años había sido llevada desde su casa, una dirección que corresponde al lugar donde vive Lovato, hacia un hospital, aunque no se indicó la identidad de esta mujer ni se informó sobre su estado.

La revista "People", por su parte, citó una fuente anónima próxima a la cantante según la cual se encuentra en condición estable.

"Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y en buen estado. A mis fanáticos, siempre estoy agradecida por todo su amor y apoyo durante toda la semana pasada y más allá. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar a través de este tiempo difícil", continúa en la carta.

"Quiero agradecer a mi familia, mi equipo y el staff en Cesars-Sinai quienes han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no pudiera estar escribiendo esta carta para todos ustedes", agrega la intérprete.

Hace poco más de un mes lanzó una canción titulada "Sober", en la que parecía referirse a una recaída, al comenzar diciendo: "No tengo excusas para todas estas despedidas".

"Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y el camino para recuperarme. El amor que todos me han mostrado nunca será olvidado y espero el día que pueda decir que he salido en el otro lado. Seguiré peleando", concluye el texto.