Mauricio Clark revela la verdad sobre supuesta 'cura' de la homosexualidad

Tras la polémica que desataron las declaraciones de Mauricio Clark sobre su supuesta "cura" de la homosexualidad. El conductor confesó que jamás afirmó que exista una cura al respecto sino que "la homosexualidad formaba parte de su pasado", así lo aclaró en el programa Acustik presenta con Sergio Mass, el cual se transmite por Internet.

A post shared by Mauricio Clark (@mauricioesclarketo) on Mar 27, 2018 at 7:44am PDT

Y es que el conductor explicó que él se encontraba en Televisa para acudir como invitado al programa de Israel Jaitovich.

"Entonces en radio pasillo unas compañeras me interceptan en el pasillo para ir al foro 11 y me preguntaron de mis planes y si ando con alguien y les digo que no, que he aprendido a ser feliz sin tener un peso en la bolsa y sin tener a otro ser humano a mi lado (…) Sale la pregunta de la homosexualidad y lo que dije fue 'si me preguntas por la homosexualidad, lo que te puedo decir es que la homosexualidad es parte de mi pasado' y tan tan no dije más", mencionó Clark.