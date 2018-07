Revelan cuánto ganó Luis Miguel con la primera temporada de su serie

La serie de Luis Miguel causó tanta euforia que nunca imaginaron el fenómeno en que se convertiría, así lo dijo Carlos Bremer.

El empresario y amigo del cantante reveló en una entrevista que por la primera temporada todos ganaron.

Según él, las negociaciones para la segunda temporada continúan, solo falta que se pongan de acuerdo con el pago.

"Más les vale que abran bien la cartera (a Netflix) porque para ganar-ganar, hay que pagar. Si yo fuera él no aceptaría menos de US$10 millones de dólares, a él le pagaron por la primera temporada más de 5", dijo Bremer.

Y no solo eso, Netflix aumentó un millón más de suscriptores en México y el público pudo conocer la historias detrás del ídolo mexicano.

“Creo que no se debe aceptar nada menor a lo doble o al triple”, agregó tras pensarlo un instante.

También señaló que la serie fue vendida a Televisa para su transmisión en televisión abierta.

En esos tratos también entran Diego Boneta y Óscar Jaenada, quien dio vida a Luisito Rey.

"Estaban batallando con Boneta, pero no deben batallar porque para Boneta puede ser también muy valioso. Y si Boneta no quiere, pues traemos otro. Claro, también que Boneta cobre más, tiene derecho. Pero de que tiene que haber una segunda temporada, obviamente, ¿cómo no va a haber?", agregó.