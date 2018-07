Diego Boneta se despide con nostalgia de Luis Miguel

El próximo domingo se aclararán los rumores o se dejará la incógnita para una supuesta segunda temporada de Luis Miguel, la serie, lo cierto es hay muchas expectativas ante la inminente conclusión de la primer temporada que se transmitirá por Netflix.

El título del último episodio es No me puedes dejar así, y se espera que no sea un mensaje para los seguidores ante una posible continuación de la serie.

Diego Boneta utilizó este jueves sus redes sociales para agradecer al público su apoyo a su trabajo en la serie, y transmitió esa nostalgia que lo invade por el último capítulo que se pasará el 15 de julio.

Un detalle curioso que compartió Boneta, es que nunca le toco hacer una escena junto a Anna Favela, la actriz que hace el papel de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel.

"(Largo suspiro) Se está acercando el final de la serie de Luis Miguel, la serie. No lo puedo creer, tengo tengo muchos sentimientos encontrados… estoy feliz y triste", dijo el actor desde España.

"Estaré subiendo fotos y estas memorias que me cambiaron la vida". Añadió, "quiero darle las gracias de todo corazón a cada uno de las personas en México, Argentina, España, Chile, a toda Latinoamérica, porque nunca nos esperábamos esto… ¡muchas gracias!".







Publicidad







Comparte imágenes

Diego Boneta utilizó su historia de Instagram para compartir imágenes de los momentos de la grabación de la serie.

"En el set divirtiéndonos entre tomas con nuestra gran show runner @carlagonzalezvargas y el mejor director con el que he trabajado @betoozcariz". Gracias por su amistad y complicidad. Los quiero!", escribió.