VIDEO. El body paint de Ariana Grande que colapsó las redes

Ariana Grande dejó en shock a todos sus fans con las imágenes de su nuevo video, en donde no deja nada a la imaginación.

Por medio de su cuenta de Instagram compartió un video de "God Is a Woman", mostrando su sexy figura en body paint.

En el clip, aparece como una obra de arte, enseñó más de los debido pues casi exhibe con claridad sus senos, que solo son disimulados por trazos de pintura color morado, blanco, y azul.

"God Is A Woman out now directed by Dave Meyers 🌑🌘🌗", escribió.