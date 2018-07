Revelan imágenes y las primeras palabras de Alexis Ayala tras infarto

Vimos salir a @alexisayala del hospital y nos da muchísimo gusto, te deseamos una pronta recuperación. En entrevista, su esposa Fernanda dijo a @programahoy: "Lo que urge es hacerle un estudio nuclear, así se llama y el cateterismo para limpiar sus venas y arterias para que pueda estar retomando sus actividades normales”.

A post shared by TVyNovelas México (@tvynovelasmex) on Jul 5, 2018 at 8:30am PDT