Actor Alexis Ayala sufre infarto; se reporta grave

Gran día del padre ❤️🙏🏻🌳🔥🤟🏻 @lopfer #roberta #lionwarrior #lionheart #lifestyle #lifeplayer #reinaleona #cachorra #familytime #love #fathersday #menories #NY

A post shared by Alexis Ayala (@alexisayala) on Jun 17, 2018 at 11:43am PDT