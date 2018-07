Hacen pedazos a Scarlett Johansson por aceptar papel de transexual

Scarlett Johansson se encuentra en medio de un escándalo por su nuevo papel en la pantalla grande.

La actriz actuará en la película "Rub & Tug", dirigida por Rupert Sanders, donde se pondrá en la piel de Dante "Tex" Gill, un hombre transgénero que formó parte del negocio de la prostitución en Pittsburg, en la década del 70.

Esta noticia no fue bien recibida por por la comunidad trans, fueron las actrices transgénero Trace Lysette y Jamie Clayton las primeras en dar su crítica.

Ambas coincidieron en reclamar en cuestionar que para el papel de Dante no se haya pensado en un intérprete trans antes de optar por Johansson.

"Entonces, ¿ustedes pueden continuar interpretándonos a nosotras y nosotras no podemos hacerlo con ustedes? Hollywood está arruinado. No estaría tan enojada si pudiera estar en el mismo casting que Jennifer Lawrence y Scarlett para papeles no trans, pero todos sabemos que eso no sucede. Un desastre", escribió.

Oh word?? So you can continue to play us but we can’t play y’all? Hollywood is so fucked… I wouldn’t be as upset if I was getting in the same rooms as Jennifer Lawrence and Scarlett for cis roles, but we know that’s not the case. A mess. https://t.co/s8gBlBI1Sw

— Trace Lysette (@tracelysette) 4 de julio de 2018