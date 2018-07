¡Histórico! Ángela Ponce es la primera transgénero en ganar Miss Universe Spain 2018

Este fin de semana se produjo un momento histórico en los certámenes de belleza: Por primera vez, una mujer transgénero se llegó una de las coronas más prestigiosas en el mundo: Miss Universe Spain 2018.

Entre más de 20 participantes, Ángela Ponce escuchó su hombre al final del concurso que la proclamó Miss Universe Spain 2018, que organiza BEMISS, encargada de otros certámenes como Reina Hispanoamericana y Reinado Internacional de Café.

"Quiero dar una lección al mundo", le expresó vía telefónica joven sevillana de 26 años, natural del pueblo de Pilas, al diario "ABC", después de la euforia que vivió durante la coronación.

"Normalmente el resto de concursantes esperan a que te coloquen la corona para felicitarte, pero a mí no me pudieron ni poner la banda porque estaban todas encima de mí abrazándome. Me encantó ese momento por eso, todas se alegraron por mí", añadió.

Esta edición no era la primera a la que se presentaba Ponce. Estratégicamente, se ha comportado constante en encontrar concursos de belleza en los que pudiera participar.

En 2015 ganó Miss Cádiz y se convirtió en la primera mujer transgénero en coroncarse en un concurso de belleza a nivel nacional.

Cuando decidió someterse a una vaginoplastia para cambiar de sexo, se topó con un médico que no quiso operarla. Este tipo de vivencias la ha motivado a convertirse en activista por las personas transgénero.

"Si realmente amas la naturaleza encontrarás belleza y diversidad en todas partes", publicó en Instagram.

"Llevar el nombre y los colores de España ante el Universo es mi gran sueño. Mi objetivo: ser portavoz de un mensaje de inclusión, respeto y diversidad no solo para la comunidad LGBTQ+ sino para el mundo entero", escribió en una fotografía junto con la bandera de España.