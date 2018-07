Ganadora de "La Voz México" muestra increíble cuerpazo tras perder 100 libras

Alejandra Orozco, ganadora del segundo lugar de "La Voz… México" está viviendo una etapa que la hace sentir como otra mujer, según dijo en una entrevista a TV Notas.

Desde pequeña, la cantante ha sufrido problemas de sobre peso, por eso se sometió en junio pasado a una operación para quitarse esas libras de más.

Fue intervenida en un hospital de Guadalajara, Jalisco, para realizarse un bypass gástrico. Dos años después, ya se siente totalmente recuperada.

Alejandra Orozco / Foto: Twitter

"Sabía que tenía que dar este paso, es una cuestión de salud y ahora empieza una nueva etapa en mi vida que espero poder compartir con todo mi público y en general con todas aquellas personas que, como yo, estamos sufriendo esta enfermedad nada fácil de llevar", señaló.

Más sexy que nunca

La hermosa cantante ha sorprendido a sus seguidores con su espectacular y renovada figura.

A sus 36 años, ella asegura que después de ese gran cambio, se siente como toda una mujer renovada y más fuerte.

"Ahora estoy de buen humor todo el tiempo y mi ánimo por salir adelante me acompaña en cada momento".

La cantante contó que el proceso no fue nada fácil, y desde un principio tuvo que hacer muchos cambios en su estilo de vida.

"El primer mes estuve ingiriendo puros líquidos, el segundo mes papillas y el tercer mes incluí alimentos como si fuera un bebé (…) como si fuera la primera vez y ver si mi organismo los asimilaba y no los rechazaba, por eso es que te menciono que tengo una segunda oportunidad de vida".

Tras la experiencia que vivió, la exparticipante del reality decidió abrir una tienda de ropa para mujeres de tallas extra, pues ella sabe lo que significa no encontrar ropa de su talla.

"Lo que no puedo creer es que voy a las tiendas de ropa y cuando pido una blusa o algo la persona que me atiende me trae sin decirle la mediana, hasta las lágrimas se me salieron cuando me pasó por primera vez".