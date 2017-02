Así luce la niña "más obesa" de México seis meses después del bypass gástrico

A sus 14 años, Dayana Camacho se convirtió en una de las niñas más obesas del mundo con sus 195 kilos (429 libras).

Para la menor de edad, ese peso que alguna vez la hizo ver graciosa ante su familia llegó a ser una pesadilla.

La mexicana cargaba cerca de 300 libras y eso provocaba que sufriera fatiga extrema al caminar o al hacer otra actividad.

“Tenía como 10 años y no me alcanzaba la mano. Cuando iba al baño le gritaba a mi mamá ‘ven a limpiarme’. Mis tíos se burlaban”.

La cirugía que cambió su vida

En agosto del año pasado, Dayana se sometió al bypass gástrico por laparoscopia, una operación que consistió en engraparle el estómago.

La adolescente pasó de tener casi 500 libras a perder 276. Actualmente, se encuentra muy feliz y todavía espera llegar a su meta de 132.

En una entrevista con el medio TV Notas, la joven reveló más detalles.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras la operación?

“Muchísimo, ya tengo más confianza en mí misma, antes no salía sin mi mamá, y ahora ya me gusta hacerlo con mis amigas, e ir a centros comerciales y comprarme ropa; ya no me da pena”.

¿Qué hábitos has cambiado?

“Pues ya no soy tan sedentaria, me encanta caminar; ya no como chatarra, y ni siquiera se me antojan las papas fritas o la comida china, que era de mis favoritas; a veces sí pienso en un refresco, por el calor que hace aquí (Guasave), pero recuerdo la meta que tengo, y se me pasa el antojo”.

¿Cuáles son tus cambios físicos que más has notado?

“Principalmente en mis piernas y brazos, pues ya no están tan anchos, mi abdomen es puro pellejo, y mi cara ya no está tan redonda. Entonces, con todos estos cambios, mi mamá no tiene que estarme ayudando a cada rato”.​