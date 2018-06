Jeff Goldblum está feliz de regresar a “Jurassic World: Fallen Kingdom”

El estadounidense Jeff Goldblum hace el papel de Dr. Ian Malcolm en "Jurassic World: Fallen Kingdom" ("Jurassic World: El reino caído", en Latinoamérica), la secuela de Jurassic World (2015), la cuarta película más taquillera de la historia del cine y que se estrenará en el país el jueves 21 de junio.

La actuación del actor como el matemático es una parte icónica de las dos primeras películas de Jurassic Park. Su personaje ha pasado a ser una leyenda digna de un meme. Entremos a conocer un poco de las curiosidades que envuelven el mundo de Goldblum.

¿Qué reflexiones te deja hacer este tipo de cintas?

Dime, ¿conoces la canción "The second time around"? ¿Frank Sinatra? Me gustan esas letras. Así es al hacer la cinta, me llena de reflexiones, la vida parece algo fugaz.

Soy un tipo tremendamente afortunado, lo sé, tengo muchas oportunidades de trabajar con personas excelentes en proyectos interesantes.

Cuando Colin Trevorrow y los demás guionistas se acercaron para decir que te querían de vuelta, ¿cómo reaccionaste?

¿Sorprendido? ¡Podrías haberme derribado con una pluma! No sé si estuve en estado de shock, pero alguien tuvo que haberme arrojado una manta. Estaba flotando en el aire. Como alguien enamorado, otra buena canción, por cierto.

¡Y hablando de Colin, dulce genio, qué hombre tan encantador! Él es una inspiración y muy generoso. Luego me dirigió, como el Dr. Malcolm y Jeff Goldblum, en carne y hueso, para el comercial del Super Bowl.

¿El Dr. Malcolm es un hombre fácil de interpretar

Apuesto a que sí. Veamos… escribir sobre nuevas teorías y modelos matemáticos, ética en el uso de la ciencia hermosa, respeto por toda la vida en nuestro planeta milagroso, innovadoras estrategias de protección del medio ambiente y la poesía.

Además, de continuar apoyando a mi maravillosa hija en su gloriosa libertad y empoderamiento. Y, como resultado de algunas aventuras memorables, viven la vida en todo momento.

¿Les has mostrado a tus hijos las películas originales?

Solo mostré a Charlie el spot de un minuto del Super Bowl conmigo y el dinosaurio. Estaba paralizado y luego dijo: “¡Papá, de nuevo!”.

¿Cómo fue interactuar con Bryce Dallas y Chris Pratt?

Fue electrizante. No sólo Bryce y Chris eran totalmente encantadores y acogedores, sino que toda la compañía rebosaba energía y magia creativa. Ellos tienen mi admiración y respeto eterno. Me perdí de ver a Geraldine Chaplin, a quien amo.

Uno de los carteles de "Jurassic World: Fallen Kingdom". / Foto: Universal Pictures

¿Hubo posibilidad de improvisar algo?

Hubo Scope en mi tráiler, el cual usé para refrescar mi aliento. Espera, lo siento, ya veo lo que quieres decir. Improvisación: me encanta hacerlo, pero este guión fue magníficamente diseñado.

