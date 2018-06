Nuevas pistas de Marcela y las revelaciones en el capítulo 9 de la serie de Luis Miguel

El nuevo capítulo de la serie de Luis Miguel fue muy revelador. Primero nos enteramos la razón por la cual Marcela Basteri no llegó a Chile a verse con su hijo.

Además, supimos cómo inició la demanda que el cantante le hizo a una periodista y sobre su romance con la actriz Adela Noriega.

Tras la pista de la mamá

"El Sol" contrató los servicios de una investigadora privada llamada Inés Ramos, una española que inicia la búsqueda Basteri.

Durante la investigación incluyó entrevistas con Luisito Rey, su tío Tito y su tía, quien fue quien acompaño a Marcela tras dar a luz a Sergio, para conocer su “versión” de los hechos.

El comentario del papá de LuisMi resultó una pista muy reveladora. Previo a que ella viajara a Chile, él la llevó al aeropuerto "ahí la dejé, y ya no supe nada más".

La investigadora le cuestiona por qué no denunció su desaparición, a lo que Luisito Rey contesta que prefirió no hacerlo para no montar un escándalo.

Entonces Rey confiesa que desde el nacimiento de Sergio, Marcela estaba sumida e una depresión y que nunca le quiso decir a sus hijos para no preocuparlos.

Foto: Twitter

Depresión post parto

Tras la carga emocional que tuvo Marcela luego del nacimiento de Sergio tuvo que recibir atención médica.

Durante la cita, confiesa que su madre la dejó en un orfanato a los dos años y que conoció a su padre hasta que cumplió 11.

Marcela reveló que con Sergio todo era muy distinto a como fue con los dos primeros porque ahora todo el tiempo estaba sola.

El médico le da una caja de ansiolíticos muy fuertes y le advierte que ya no podrá amamantar a Sergio, pues puede dañar su desarrollo. Marcela no hace caso y luego de tomar el medicamento, alimenta al niño.

Depresión de Marcela / Foto: Twitter

La demanda contra periodista

En la serie, el mexicano decide conceder una entrevista a una periodista con "ética". Sin embargo, demanda a Cynthia Casas por haber publicado información de su vida privada.

En la vida real demandó a Claudia De Icaza en los años 80 por haber publicado un libro sin autorización del cantante. Según de Icaza, fue una demanda indecorosa.

Luis Miguel la demandó por 7 millones de dólares por daño moral, calumnia y difamación. El juicio duró tres años y, finalmente, fue De Icaza quien ganó el litigio.

Foto: Twitter

Romance secreto

También se revela que el intérprete de "Cuando calienta el sol" tuvo un romance con la actriz Adela Noriega, quien en ese momento protagonizaba la telenovela "Quinceañera", al lado de Thalia.