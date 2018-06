Natalia Vodiánova, la modelo rusa con un cuerpazo envidiable, 36 años y 5 hijos

Группа безрассудных смельчаков (Engl below) из Специальной Олимпиады, включая оргкомитет и меня саму, а также, конечно, атлеты и волонтеры СО готовятся поучаствовать в акции "Мерзнем со смыслом", искупавшись 19 марта в открытом бассейне Шладминга в Австрии. Леденящая тело, но не душу история даст старт Зимней Специальной Олимпиаде 2017. Обнаженные, мокрые и дрожащие энтузиасты, немало позабавят всех кто увидит это в соцсетях. Если вы уже чувствуете себя некомфортно, то можете помочь и себе и мне чувствовать себя гораздо лучше, сделав любое пожертвование в поддержку Специальной Олимпиады на моей странице здесь – goo.gl/1krR95 . Обещаю, чем больше соберем средств, тем шире в тот день будет моя улыбка (гарантирую шоу дёсен не для слабонервных😜😁). Самым щедрым донорам я лично напишу и отмечу в Instagram stores 💌 , но самое главное, вы поддержите порядка 5 млн атлетов по всему миру, которым Специальная Олимпиада помогает раскрыть свой потенциал, проявить мужество и испытать то, чем мы с вами наслаждаемся каждый день. 🇬🇧On March 19, 2017, the @specialolympics Board of Directors including unfortunately me, along with Special Olympics athletes will be "Freezin for a Reason" by taking the plunge into the very cold waters of the Sport Royer in Schladming, Austria. This dip into the icy abyss is a great way to kick off the 2017 Special Olympics Winter Games. Wet, cold, very little dressed people should be a very fun sight for those seating at home looking at the phone. If you feel sorry for us already, please, make it less painful by donating any amount to my fundraising page. The more generous you are the bigger my smile will be(yes, fear the gums!!!😁) The most generous will get a personal message on the day in my Instagram stories 💌 you'll be helping the nearly 5 million athletes Special Olympics serve have the same opportunities to develop physical fitness, demonstrate courage and experience joy the way we all do every single day. #specialolympics

