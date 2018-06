Héctor Sandarti lamenta que el peor obstáculo para ayudar sea la burocracia

Las erupciones del volcán de Fuego registradas el pasado fin de semana han provocado la muerte hasta ahora de 109 personas, quienes fallecieron luego de que fueran alcanzadas por una correntada de lava, lodo y ceniza. Al menos 197 personas continúan desaparecidas y casi dos millones han sido afectadas; según información oficial de entidades estatales.

Ante esta tragedia, varios países, jefes de Gobierno y representantes de Estado han enviado mensajes de solidaridad al país. Además, muchos han buscado la forma de ayudar a los guatemaltecos, aunque este apoyo se ha impedido.

El presentador guatemalteco, Héctor Sandarti, utilizó sus redes sociales para manifestarse al respecto y lamentó que la burocracia sea el mayor obstáculo al que se enfrentan quienes, desde otros países, han querido poner su grano de arena y colaborar con los damnificados. Además, hizo un llamado al Gobierno de Guatemala.

A post shared by Héctor Sandarti (@hectorsandarti) on Jun 7, 2018 at 12:16pm PDT

Sandarti explicó que habló directamente con la embajada de Guatemala en México, quienes aseguran que no han podido hacer nada porque no han recibido una orden oficial.

"Yo hoy hablé directamente a la embajada de Guatemala, hablé con Francine Morales y ella me dijo que desafortunadamente no les ha llegado una orden oficial del gobierno de Guatemala para poder recibir esa ayuda y mandarla para allá. Por eso no pueden hacer nada y no pueden convertir todavía la embajada en centro de acopio", continúa.