Jimena Sánchez se gana el corazón de los guatemaltecos con su mensaje

Violenta erupción del Volcán de Fuego en Guatemala.😖 Las imágenes me rompen el corazón.💔 Hasta ahora reportan 25 muertos, varios desaparecidos y 1.7 millones de personas afectadas. Oremos por nuestros hermanos guatemaltecos sin César.🙏🏽 ¡Estamos con ustedes! #Guatemala #Volcán #VidaRashel

