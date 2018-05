VIDEO. Conductor filtra la evidencia de los "malos tratos" de productora de "Hoy"

La productora Magda Rodríguez se ha enfrentado a fuertes críticas desde su llegada al programa "Hoy".

Primero fue señalada por querer hacer de la emisión matutina una copia del reality "Enamorándonos", de TV Azteca.

Ahora es criticada por los malos tratos que, supuestamente, tiene hacia algunos de los conductores del programa.

La mexicana otra vez hizo de las suyas y corrió esta semana a un importante elemento de la producción, al "Maestro Gudinni".

Luego de expresar en redes sociales su inconformidad, el conductor publicó un video que pone en evidencia "los malos tratos" de Rodríguez.

El periodista de espectáculos Alfredo Gudinni, quien formaba parte del elenco, declaró en una entrevista de radio que Magda no reacciona tan bien cuando la presionan o no hacen lo que ella desea.

Rodríguez decidió desaparecer la sección "El Juicio Novelero" que conducía Gudinni y aunque pensó que nadie notaría el cambio, se equivocó, pues el público enfureció y se fue en su contra.

Él no se quedó callado y envió a través de redes sociales un mensaje para Magda y demostrar su popularidad.

"Tengo harta popularidad con el pueblo, Magda, lástima que no me sepas aprovechar y ahora me castigas cancelando temporalmente ‘El Juicio Novelero’ por haber cumplido con mi labor: hacer un juicio. Jamás me equivoqué soy ultra perfeccionista".