Kim Kardashian se reunió con Donald Trump para abogar por una presa

Donald Trump recibió ayer por la tarde a la estrella televisiva Kim Kardashian en el despacho oval de la Casa Blanca, para hablar sobre cárceles y condenas.

Sin embargo, la socialité tenía un pedido especial por el cual lleva luchando desde hace unos meses.

Durante la reunión le pidió un indulto para una mujer de 63 años condenada a cadena perpetua por un delito de drogas.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

Más detalles

Alice Marie Johnson lleva 21 años por haber cometido un delito de drogas no violento, el primero y el que le llevó a una condena de por vida.

Pese a su buena conducta y sus más de dos décadas en prisión, la mujer de 63 años no puede acceder a la libertad condicional por las restricciones del sistema federal de prisiones de Estados Unidos.

Su historia comenzó a conocerse hace un año, tras la publicación del emotivo video en el que pedía una reforma del sistema de prisiones.

"Por favor, Estados Unidos, despierta. Es hora de dejar de 'sobreencarcelar' a tus propios ciudadanos", urgía Johnson.

This is so unfair… https://t.co/W3lPINbQuy — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 26, 2017

Tras conocer su situación, ella contactó con su abogado personal, Shawn Holley (quien trabajó con su padre en la defensa de O.J. Simpson), para que echara un vistazo a su caso y contrató un nuevo equipo legal para Johnson.

La empresaria emprendió una campaña que la llevó este miércoles a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente Trump para discutir el asunto.

"Me gustaría agradecer al presidente Trump por su tiempo esta tarde. Esperamos que el presidente conceda el indulto a la Alice Marie Johnson", tuiteó Kardashian tras el encuentro.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 31 de mayo de 2018

We are optimistic about Ms. Johnson’s future and hopeful that she —and so many like her—will get a second chance at life. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 31 de mayo de 2018

La hija de Kris Jenner consiguió entrar en contacto con Jared Kushner, marido de Ivanka Trump y consejero del presidente, quien ha estado impulsando una reforma del sistema federal de prisiones.

¿Quién es ella?

Johnson fue sentenciada a prisión de por vida sin libertad condicional en 1996 por un delito de drogas sin violencia, el primero que cometía.

Fue condenado por ser una "mula telefónica", pasando mensajes entre distribuidores de droga y vendedores.

Respuesta a Kim Kardashian / Foto: Instagram

Según su familia y sus defensores, Johnson ha tenido una actitud ejemplar en la cárcel, participando en muchos de sus programas. Entre ellos, trabajando en el hospicio de la cárcel.

La mujer cumplía todos los requisitos para el proyecto de clemencia impulsado por el presidente Obama en 2014, pero su caso fue desestimado.