Shanik Aspe confunde a Adela Micha con... ¿Atala Sarmiento?

#Repost @adelamicha ・・・ Gracias por acompañarme en @lasagaofficial desde @riosecreto @shanik_aspe @arturoislasallende #saga #SagaLive #nature #mylook #photo #fashionAdela #rivieramaya #méxico

A post shared by Saga (@lasagaofficial) on May 8, 2018 at 7:33pm PDT