Tras extorsión Alma Cero comparte sesión que hizo desnuda para salvar a su mamá

Un escándalo a finales de 2017 le quitó la paz a Alma Cero, luego de que un hacker invadiera su intimidad para robar unas fotos en donde ella aparece desnuda.

No todas las imágenes fueron viralizadas por el ladrón cibernético; sin embargo, ella decidió hacerlas públicas luego de que fuera extorsionada.

La actriz se presentó en Ventaneando y en exclusiva reveló el desgarrador motivo por el que tuvo que aceptar hacer la atrevida sesión de fotos.

"Yo tuve la oportunidad de hacer este shooting, porque mi madre estaba desahuciada, y esta no es un carrera fácil, y en ese momento fue una gran oportunidad para mi, para tener el dinero, para darle medicina alternativa. No me arrepiento porque no me parece inmoral, inmoral hubiera sido ver a tu mamá morirse y no hacer nada al respecto”, contó entre lágrimas.