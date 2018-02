Alma Cero confiesa que tuvo un aborto de bebé que esperaba junto a Edwin Luna

Tras confesar que posó desnuda para ayudar a su mamá, Alma Cero vuelve vuelve a dar de qué hablar y con sus fuertes declaraciones.

Mientras su ex está rehaciendo su vida, la actriz reveló un duro momento en su vida y que involucra a Edwin Luna.

En entrevista con Flor Rubio en "Fórmula Espectacular", ella contó que estuvo embarazada del cantante mexicano.

"Yo me embaracé y perdimos el bebé en 2015, Dios sabe porqué hace las cosas porque no me veo hoy por hoy siendo madre soltera otra vez, ya me la eché una vez, fue muy duro”.